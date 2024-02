Transfer din Championship pentru "U". Un jucator clujean format in Anglia se alatura "studentilor"

Universitatea Cluj anunta transferul lui Marco Rus (21 de ani), jucator ce apartine de Coventry City, locul 8 din Championship, liga a doua din Anglia.Jucatorul originar din Cluj vine sub forma de imprumut, cu optiunea unui transfer definitiv in vara, de la Coventry City, echipa aflata pe locul 6 in Championship, liga secunda din Anglia.Marco Rus a fost format la centrul de copii si juniori al clubului Yeovil Town. La ... citește toată știrea