Transfer din Liga 1 facut de U Cluj

FC Universitatea Cluj continua seria transferurilor din aceasta iarna. Cel mai nou nume care se alatura lotului condus de Erik Lincar este Ioan Filip, mijlocas ce revine la "U" dupa jumatate de an in care a evoluat in Liga 1 la Gaz Metan Medias, a anuntat site-ul oficial al clubului.Mijlocasul defensiv bihorean a fost crescut de Centrul de Copii si Juniori de la Bihor Oradea, echipa pentru care a debutat in fotbalul mare in anul 2005.Primul titlu de campion si jocuri in Champions ... citeste toata stirea