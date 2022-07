Transfer nou la U Cluj. Un fotbalist de la Rapid a semnat cu echipa clujeana

Universitatea Cluj l-a adus pe Catalin Hlistei, mijlocas de banda, care a jucat ultima data la Rapid.Potrivit site-ului oficial al clujenilor, jucatorul a ajuns in cantonamentul Universitatii din Austria.Catalin Hlistei si-a inceput cariera in fotbal la UTA Arad, unde a evoluat la echipele de juniori. S-a alaturat echipei de seniori in iulie 2014. A bifat 22 de aparitii in sezonul 2015-2016 cand a reusit sa marcheze un gol si a fost coautor al primului gol impotriva formatiei FC Brasov.In ... citeste toata stirea