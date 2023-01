Transfer pe axa "U" Cluj - CFR. "Studentii" au imprumutat un atacant din Gruia, crescut de Benfica Lisabona

FC Universitatea Cluj anunta o noua mutare in perioada de iarna, clubul a ajuns la o intelegere cu fotbalistul Ze Gomes. Atacantul vine la "U" sub forma de imprumut de la rivala CFR, clubul avand si optiunea unui transfer definitiv."Crescut de Benfica Lisabona, Ze Gomes a castigat EURO U17 cu Portugalia in 2017, turneu la care a fost golgheter si cel mai bun jucator. Atacantul vine la "U" sub forma de imprumut de la CFR, clubul nostru avand si optiunea unui transfer definitiv.", anunta FC ... citeste toata stirea