Transfer ratat de CFR Cluj! Jucatorul, mesaj clar pentru Nelutu Varga: "Nu-mi doresc asta"

CFR Cluj a ratat un transfer important, pe lista "feroviarilor" fiind Alexi Pitu, ramas liber de contract dupa ce s-a despartit de Bordeaux.Jucatorul roman, in varsta de 22 de ani, a transmis un mesaj clar lui Nelutu Varga cu privire la viitorul sau. Fotbalistul a spus ca revenirea sa in Romania este putin probabila."In Romania, nu cred ca o sa fie o varianta pentru mine... doar in strainatate. Am niste discutii in strainatate, trebuie sa plec cat mai repede. Sunt sanse foarte mici ... citește toată știrea