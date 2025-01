Transfer spectaculos reusit de Universitatea Cluj! Un superjucator de la UTA Arad a semnat cu "studentii"

Universitatea Cluj isi intareste echipa inaintea reluarii campionatului!Aflat in ultimele 6 luni de contract cu UTA Arad, mijlocasul slovac Andrej Fabry (27 ani) a semnat un contract cu FC Universitatea Cluj valabil din aceasta vara.U Cluj si UTA incearca sa ajunga la o intelegere in urmatoarele ore, pentru ca Fabry sa ajunga sub comanda lui Ioan Ovidiu Sabau inca din aceasta iarna.Se mizeaza si pe faptul ca UTA isi doreste sa incaseze o suma de bani in schimbul jucatorului care poate fi ... citește toată știrea