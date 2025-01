Transferul iernii de la CFR Cluj! Echipa clujeana a semnat cu un atacant de la o echipa din Italia

CFR Cluj continua seria de transferuri, iar de curand, echipa din Gruia a reusit sa aduca la club un atacant de 20 de ani de la o echipa din Italia.Este vorba despre fotbalistul Andres Sfait, care se intoarce in Romania dupa 10 ani petrecuti in strainatate."Echipa din Gruia l-a transferat pe atacantul Andres Sfait de la Salernitana. Cluburile CFR 1907 Cluj si Salernitana au ajuns la un acord privind transferul jucatorului Andres Sfait. In varsta de 20 de ani, tanarul atacant clujean se ... citește toată știrea