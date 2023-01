Transferul lui Yeboah la Slavia Praga a picat! Fotbalist ar avea probleme la menisc. CFR si -as adus un atacant intre timp

Transferul de peste 2 milioane de euro al lui Emmanuel Yeboah (19 ani) de la CFR Cluj la Slavia Praga a cazut din cauza unor probleme descoperite in timpul vizitei medicale, scrie GSP.ro.Potrivit sursei citate, fotbalistul clujenilor ar avea probleme la menisc. Din aceasta cauza, formatia din Cehia a venit cu o contra-oferta: fotbalistul sa joace sub forma de imprumut un an si abia apoi sa activeze clauza de transfer.Patronul clujenilor, Nelutu Varga, nici nu a vrut sa auda de asa ceva, ... citeste toata stirea