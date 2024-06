Transferul verii la "U" Cluj! A renuntat la zeci de mii de euro pentru a deveni "student"

Universitatea Cluj se schimba din temelii. Tocmai a bifat al saselea transfer oficial al verii, dar clubul nu se va opri aici. Mai are in plan aducerea a cel putin 4 fotbalisti.Vestea asteptata de fanii Universitatii s-a adeverit: atacantul Mamadou Thiam a semnat din nou cu Sepcile Rosii.Atacantul senegalez in varsta de 29 de ani a marcat 11 goluri in tricoul Universitatii Cluj in sezonul 2022/2023, cand a fost unul dintre cei mai buni jucatori ofensivi din Superliga, arata site-ul oficial ... citește toată știrea