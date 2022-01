Transferuri pe banda la campioana Romaniei. "Am luat doi ivorieni, trei din Ghana si unul din Panama! Toti au fost la echipele nationale"

Presedintele echipei ardelene, Cristi Balaj, a anuntat ca sub comanda lui Dan Petrescu sunt cinci jucatori din Africa si unul din Panama.In plus, la campioana din Gruia au sosit doi tineri promitatori, Razvan Sava (19 ani) si Daniel Birligea (21 de ani). Daniel Birligea e un atacant roman care juca in Italia, la Teramo, in Serie C, iar acum va imbraca tricoul formatiei din Gruia.Toti cei sase fotbalisti straini au varste cuprinse intre 19 si 21 de ani."Nu intamplator avem niste jucatori ... citeste toata stirea