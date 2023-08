Transylvania Open, desemnat in 2022 cel mai bun turneu din lume la categoria WTA 250, a primit onoarea de a fi sub Inaltul Patronaj al Majestatii Sale Margareta, Custodele Coroanei Romane. Ceremonia de conferire a prestigiosului statut a avut loc miercuri, 9 august, la Castelul Regal Savarsin, in prezenta Majestatii Sale Margareta si a Altetei Sale Regale Principele Consort Radu, a echipei Transylvania Open, alaturi de invitati speciali si reprezentanti ai presei.Prin acordarea Inaltului ... citeste toata stirea