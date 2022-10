Transylvania Open: Se stiu numele celor patru jucatoare din careul de asi! O rusoaica in finala de pe BT Arena din Cluj-Napoca

Turneul WTA 250 Transylvania Open, de la Cluj-Napoca, si-a stabilit semifinalistele. Rusoaica Anastasia Potapova (21 de ani, locul 48 WTA), italianca Jasmine Paolini (26 de ani, 78 WTA), rusoaica Anna Blinkova (24 de ani, 138 WTA) si chinezoaica Xiyu Wang (21 de ani, 59 WTA) s-au calificat in semifinale.Rusia va avea o finalista la simplu in turneul de tenis Transylvania Open (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari si gazduit de BT Arena din Cluj-Napoca, avand in vedere ca ... citeste toata stirea