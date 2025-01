Trei jucatori de la "U" Cluj au fost urmariti in cantonament de Mircea Lucescu. Sabau: ,,Am stat in acelasi hotel, am discutat"

Antrenorul Universitatii, Ioan Ovidiu Sabau, si selectionerul Romaniei, Mircea Lucescu au discutat in cantonamentul din Trucia, acolo unde liderul campionatului a fost prezenta pentru mai multe zile.Cu toate ca "U" a inceput cu o victorie categorica, scor 4-1, in fata unui adversar din Coreea de Sud, jucatorii antrenati de Sabau nu au mai avut prestatii atat de convingatoare. Doua infrangeri, scor 1-2 impotriva MTK Budapest, si 0-2 cu Zurich, sunt celelalte rezultate obtinute de "U" Cluj in ... citește toată știrea