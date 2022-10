Trei medalii de aur si una de argint, castigate de Romania in prima zi a Cupei Europene de judo pentru juniori, la Cluj-Napoca

Romania a castigat trei medalii de aur si una de argint, in prima zi a Cupei Europene de judo pentru juniori care a avut loc sambata, 8 octombrie, la Cluj-Napoca.La cat. 60 kg, Andrei Anghel l-a invins in finala pe israelianul Yotam Zemach. Bebe Badiceanu a ratat medalia de bronz, dupa ce a fost invins in meciul decisiv de italianul Pietro Andreini, astfel a incheiat pe locul al cincilea.Ioan Dzitac a luat argintul la cat. 66 kg, dupa ce a fost invins in finala de israelianul Eran Fiks. ... citeste toata stirea