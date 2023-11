Transylvania Open, votat de jucatoare cel mai bun turneu WTA 250 in 2022, a obtinut o noua pozitie in calendarul Woman's Tennis Association (WTA) si revine in BT Arena la mai putin de cinci luni de la incheierea ultimei editii.Cea de-a patra editie a turneului de tenis din Cluj-Napoca va avea loc in perioada 3-11 februarie 2024, la inceputul sezonului competitional, imediat dupa Linz Open, turneul din Austria WTA500. Aceasta schimbare ii ofera turneului o pozitie mai avantajoasa, cu sanse mari ... citeste toata stirea