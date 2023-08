Valentin Gheorghe este noul jucator al FC Universitatea Cluj. Noul mijlocas al "Sepcilor rosii" are peste 130 de prezente in Superliga si este fost component al Nationalei Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021).U Cluj ar urma sa fie doar a patra echipa din CV-ul lui Vali Gheorghe, care a mai evoluat pentru Astra Giurgiu, FCSB si Umraniyespor. Pe Cluj Arena, fotbalistul care poate juca atat in flancul drept, cat si in flancul stang al atacului, se va reintalni cu fostii sai colegi ... citeste toata stirea