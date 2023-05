U-Banca Transilvania a invins si luni seara pe CSM CSU Oradea, in meciul 4 al finalei Ligii Nationale, scor 86-80, in fata a 10.000 de suporteri infocati.Tensiunea finalei s-a simtit, astfel ca cele doua echipe au totalizat 8 puncte in primele trei minute ale jocului. Ulterior, Stipe ne-a desprins la 12-9 si am condus la finalul actului inaugural cu 22-21. Acest avantaj ne-a fost conferit de Stefan Bircevic, care a marcat o tripla. Puternic sub panou, Emi Cate a inscris pentru 32-27, dar si ... citeste toata stirea