U-BT a ajuns in finala Turneului Memorial Mirza Delibasic, dupa victoria cu BC Dubai: ,,Am invins o echipa extrem de buna"

U Banca Transilvania Cluj a invins sambata, formatia BC Dubai, scor 89-76 (42-44), in semifinalele Turneului Memorial Mirza Delibasic de la Sarajevo.Baschetbalistii clujeni au ajuns astfel in finala, unde vor juca cu Dinamo Sassari.Desi Karel Guzman absenteaza la acest turneu, suferind de o entorsa gradul II, baschetbalistii U-BT s-au descurcat si au reusit sa invinga echipa din Emiratele Arabe Unite.,,A fost un meci bun, in care am aratat ritmul pe care vrem sa il jucam. ... citește toată știrea