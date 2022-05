U-BT a castigat la scor primul joc al finalei Ligii, dar prima parte a meciului a fost slaba - FOTO

U-Banca Transilvania Cluj a reusit sa castige primul meci al finalei Ligii Nationale de Baschet cu CSO Voluntar, dupa o prima parte in care echipa nu s-a regasit.Scorul final a fost 87-65, dar diferenta nu a fost vizibila in prima jumatate a meciului, cand elevii lui Mihai Silvasan nu au jucat baschetul cu care este obisnuit inimosul public clujean."Am avut o prima jumatate proasta din toate punctele de vedere. Suntem o echipa care trebuie sa reactionam si am facut-o. Am fost mai agresivi ... citeste toata stirea