U-Banca Transilvania a castigat clar meciul cu Rapid. Scorul final a fost de 79-56, iar acum clujenii se pregatesc pentru debutul in EuroCup. Numarul spectatorilor nu a fost foarte ridicat, dar cu siguranta fanii se vor revansa la meciurile din Europa.Mihai Silvasan, antrenor U-Banca Transilvania: "A fost un meci intens, mai ales in prima lui jumatate. Nu am evoluat cum ne doream, le-am permis adversarilor prea multe recuperari. In repriza a doua am mai corectat putin la nivelul apararii si ... citeste toata stirea