U BT a invins in aceasta seara campioana Ucrainei, Prometey, 92-81.Clujenii au controlat meciul si marcheaza astfel a treia victorie in Liga Campionilor la Baschet, grupa K, din tot atatea meciuri disputate. Ucrainienii s-au mutat in Cehia inainte de invazia Rusiei in Ucraina iar acesta a fost primul meci pentru ei, din 16 februarie."E greu de vorbit despre un meci de baschet, cand ne gandim la ce se intampla in Ucraina. Nu am cuvinte. Noi trebuie sa jucam acest meci. Nu stiu in ce stare ... citeste toata stirea