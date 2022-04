U BT a invins SCMU Craiova in aceasta seara, la limita, 100 la 97.U-Banca Transilvania a disputat azi in Sala Polivalenta meciul cu SCM U Craiova de pe pozitia de lideri in campionat, cu 26 de victorii si doua infrangeri, si dupa o victorie in deplasare cu SCM Timisoara, 90-70. "SCM U Craiova este una dintre revelatiile actualului sezon", considera clubul clujean. Oltenii au disputat finala Cupei Romaniei, in vreme ce in campionat se afla pe a cincea pozitie cu 18 victorii si zece infrangeri. ... citeste toata stirea