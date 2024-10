U-BT a pierdut al doilea meci in EuroCup. Campioana Romaniei este fara victorie in noul sezon

U-BT Cluj a pierdut al doilea meci din BKT EuroCup, miercuri seara, cu JL Bourg, scor 84-73.Maksim Salash a deschis scorul cu un cos de la mare distanta, apoi am egalat la 5 prin tripla lui Sasu Salin. S-a mers cap la cap pana in finalul sfertului, cand Courby si Pansa i-au desprins pe francezi la 24-15.Am inceput sfertul doi cu un partial de 7-0, Hervey facand ca tabela sa indice 24-22. Am preluat chiar conducerea gratie lui Sasu Salin, dar francezii au fost superiori ca intensitate si au ... citește toată știrea