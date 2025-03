"U"-BT, calificare dramatica in sferturile EuroCup

Campioana U BT Cluj a invins marti, in deplasare si dupa 2 reprize de prelungiri, formatia lituaniana BC Wolves Twinsbet Vilnius, scor 100-99 (39-48, 81-81, 90-90), si s-a calificat in sferturile de finala ale BKT EuroCup, in care se va duela cu Valencia Basket, potrivit news.ro.Echipa antrenata de Mihai Silvasan a jucat si in 2024 sferturi in a doua competitie valorica europeana.Principalii marcatori ai partidei au fost Cowan 23 puncte, Andrews 15, Brooks 13 puncte, pentru BC Vilnius, ... citește toată știrea