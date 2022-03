U-BT, calificare istorica in sferturile Ligii Campionilor

U-Banca Transilvania Cluj-Napoca s-a calificat in premiera in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la baschet masculin, dupa ce a invins in deplasare echipa belgiana Filou Oostende, cu scorul de 85-74 (31-12, 19-22, 17-25, 18-15), marti seara, in ultimul lor meci din Grupa K.Campioana Romaniei, debutanta in competitie, a reusit sa castige Grupa K, cu 7 puncte, urmata de cunoscuta formatie spaniola Unicaja Malaga, 6 puncte, si Filou Oostende, 5 puncte.Intr-un meci capital, "U" a ... citeste toata stirea