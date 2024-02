U-BT Cluj, calificare istorica in sferturile EuroCup! E prima echipa din Romania care reuseste aceasta performanta

Campioana Romaniei s-a calificat in sferturile de finala ale EuroCup, a doua competitie europeana ca valoare, dupa Euroliga. E cea mai mare performanta a unei echipe romanesti de baschet masculin.Universitatea a pierdut in Lituania, scor 87-92 cu Lietkabelis, in ultimul meci din grupa B a EuroCup, dar a profitat de infringerea lui Gran Canaria ... citește toată știrea