U BT Cluj, eliminata dramatic din Cupa Romaniei. Zavier Simpson a stabilit un nou record, cu 30 de puncte, dar nu a fost suficient

U BT a intalnit in aceasta seara pe CSO Voluntari in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, partida castigata de ilfoveni cu 101-95. Faza finala a competitiei se desfasoara la Oradea.Partida a fost echilibrata , de multe ori U BT avand conducerea, insa la finalul sfertului 3 ilfovenii s-au desprins la 15 puncte, ceea s-a dovedit imposibil de recuperat.Cel mai bun jucator al clujenilor a fost Zavier Simpson, care a reusit un nou record in sezonul intern, cu nu mai putin de 30 de puncte.CSO ... citește toată știrea