U-BT Cluj, fata in fata cu liderul neinvins Valencia Basket in Euro Cup! Silvasan: "Avem mentalitatea potrivita, de invingatori"

U-BT Cluj va juca miercuri in Spania, 18 decembrie, cu Valencia Basket, de la ora 21:30. Clujenii sunt pe un trend ascendent, dupa ce au invins-o saptamana trecuta pe JL Bourg, finalista sezonului precedent in BKT EuroCup.A urmat apoi un nou succes, de aceasta data in campionat, cu CSM Galati. Alb-negrii au un bilant de 6 victorii si 5 infrangeri, situandu-se pe locul 5 in clasamentul grupei B.Reamintim ca ibericii au acumulat 10 victorii din tot atatea posibile, trecand ultima data de ... citește toată știrea