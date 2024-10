U-BT Cluj, fata in fata cu una dintre cele mai importante echipe din Israel. Meci important, in deplasare, in EuroCup

U-BT Cluj va juca miercuri, in deplasare, pe 23 octombrie, de la ora 19:30, impotriva lui Hapoel Ierusalim in EuroCup, un adversar de traditie din baschetul israelian.Este vorba despre Hapoel Ierusalim, care are o istorie de peste 80 de ani si a jucat prima oara in campionatul israelian in anul 1955.Hapoel a cucerit doua Cupe ale Israelului in 1996 si 1997, iar in 2004 a venit si singurul trofeu european, Cupa ULEB. In marea finala a competitiei care s-a transformat ulterior in EuroCup, ... citește toată știrea