U-BT Cluj ia cu asalt Bucurestiul! Clujenii cauta o victorie in fata Rapidului

U-BT Cluj va juca in deplasare, sambata, de la ora 18:00, in runda a 6-a din Divizia A, impotriva lui Rapid Bucuresti. Clujenii cauta sa aduca acasa victoria, avand in vedere ca in ultimele patru meciuri, U-BT Cluj a reusit sa castige de fiecare data.Privind in clasament, clujenii se afla pe locul 9 in Divizia A, cu 7 puncte dupa 3 victorii si o infrangere. Rapid Bucuresti se afla pe locul 3 in clasament cu 10 puncte si are un parcurs perfect: 5 victorii din 5 meciuri.Chiar daca Rapid are ... citește toată știrea