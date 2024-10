U-BT Cluj isi masoara fortele cu o echipa de traditie a baschetului european. Meci de foc pentru echipa lui Silvasan in EuroCup

U-BT Cluj va juca pe 30 octombrie in EuroCup, pe BT Arena, de la ora 19:00, impotriva celor de la Umana Reyer Venetia, una dintre echipele de traditie din Italia.Clujenii s-au mai intalnit cu echipa italiana in sezonul 2022-2023, iar in ambele meciuri disputate, Venetia a reusit sa se impuna la 5 puncte diferenta.In momentul de fata, echipa este antrenata de tehnicianul croat Neven Spashija, fiind printre cei mai buni antrenori europeni. El a mai antrenat Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce, Cibona ... citește toată știrea