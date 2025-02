U-BT Cluj lupta pentru Cupa Romaniei! Clujenii vor sa aduca trofeul acasa! Mihai Silvasan: "Cred ca avem sansele noastre si ne vom lupta sa castigam"

U-BT Cluj incepe turneul final al Cupei Romaniei cu un meci impotriva celor de la CSO Voluntari, marti, 12 februarie, de la ora 17:00, in sferturile de finala.La ora actuala, CSO Voluntari se situeaza pe locul doi in Liga Nationala, cu un bilant de 15 victorii si 5 infrangeri. 2 dintre acestea au fost provocate de catre U-Banca Transilvania, tur-retur. Pe de alta parte, ilfovenii au stralucit in European North Basketball League, acolo unde au incheiat grupa A pe pozitia secunda. Astfel, CSO ... citește toată știrea