U-BT Cluj, mai mult decat o echipa! Trupa lui Silvasan a castigat inimile clujenilor: "Aveti respectul tuturor, aveti suflet"

Chiar daca a fost eliminata din sferturile EuroCup de catre Valencia, U-BT Cluj a castigat, din nou, respectul si inimile suporterilor clujeni!Pe 13 martie 2025 s-a implinit un an de la prima participare a clubului clujean in EuroCup, un moment unic pentru toti suporterii echipei.Fanii nu au trecut cu vederea acest moment important si in ciuda infrangerii suferite cu Valencia, ei au demonstrat inca o data ca sunt alaturi de echipa si la bine, dar si la greu."Aveti respectul tuturor, aveti ... citește toată știrea