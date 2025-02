U-BT Cluj, meci de foc cu Steaua BucuresEti! Elevii lui Mihai SilvaE sEan luptaE pentru o victorie iE,n deplasare

Echipa de baschet masculin U-BT Cluj-Napoca revine pe teren miercuri, 26 februarie 2025, intr-un meci extrem de important impotriva formatiei CSA Steaua Bucuresti.Partida se va desfasura la Bucuresti, cu incepere de la ora 17:00.U-BT luptaE pentru o victorie iE,n deplasareDupa o serie de rezultate mixte in ultimele meciuri, elevii lui Mihai Silvasan sunt hotarati sa obtina o victorie cruciala in aceasta etapa a Ligii Nationale de Baschet Masculin (LNBM). In luna februarie, U-BT Cluj-Napoca ... citește toată știrea