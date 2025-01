U-BT Cluj, meci de foc in deplasare cu CSM Ploiesti! Clujenii au nevoie de o victorie ca de aer

U-BT Cluj va juca sambata, 11 ianuarie, de la ora 13:00, in deplasare cu CSM Petrolul Ploiseti. Echipa clujeana pare ca se concentreaza pentru EuroCup, in conditiile in care U-BT Cluj a pierdut pana acum 4 meciuri in campionat.In momentul de fata, U-BT Cluj se afla pe locul 7 in campionat cu 22 de puncte, iar in ultimul meci disputat pe BT Arena, echipa clujeana a pierdut la limita cu Valcea, scor 100-97.Totodata, inaintea acestei ... citește toată știrea