U-BT Cluj, meci de foc in Turcia! Baschetbalistii clujeni continua lupta in EuroCup

U-BT Cluj va juca pe 6 noiembrie, miercuri, de la ora 18:30, in Turcia, impotriva celor de la Turk Telekom, in etapa a 7-a din EuroCup.Clujenii se prezinta in meciul din deplasare, dupa infrangerea suferita impotriva lui Dinamo Bucuresti, scor 93-88, aceasta fiind a doua infrangere in Liga Nationala. Pe de alta parte, in EuroCup, U-BT Cluj are trei victorii la rand si urmareste obtinerea unui nou succes.Practic, confruntarea de miercuri aduce fata in fata ocupantele locurilor 5, respectiv 6 ... citește toată știrea