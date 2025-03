U-BT Cluj, meciul sezonului in sferturile de finala ale EuroCup. Mihai Silvasan: "Noi ne vom lupta pentru victorie"

U-BT Cluj va intalni miercuri, 12 martie 2025, de la ora 21:30, pe Valencia Basket in sferturile de finala ale EuroCup, iar meciul din Spania va putea fi urmarit pe Prima Sport 4.Pentru al doilea an consecutiv, clujenii ajung in sferturile de finala ale BKT EuroCup, dar misiunea lor nu va fi una usoara, intrucat infrunta una dintre adversarele de top din Liga ACB, considerat cel mai puternic campionat din Europa.Mihai Silvasan, antrenorul U-BT Cluj, a declarat ca pentru clujeni urmeaza ... citește toată știrea