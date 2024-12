U-BT Cluj-Napoca a cedat in fata celor de la Cedevita Olimpija Ljubljana in EuroCup. Silvasan: ,,Nu suntem o echipa perfecta"

Cinci victorii si cinci infrangeri in EuroCup pentru U-BT Cluj-Napoca dupa infrangerea de marti seara impotriva celor de la Cedevita Olimpija Ljubljana. Scorul final a fost 103-96. In acest moment U-BT Cluj-Napoca se afla pe locul 5 in EuroCup.Confruntarea a avut un start echilibrat, U reusind sa aiba un avans de 4 puncte datorita lui Zavier Simpson. Raspunsul adversarilor a venit de la Lemar Brynton, care a adaugat 7 puncte la rand. S-a mers cap la cap pana in finalul sfertului intai, scor ... citește toată știrea