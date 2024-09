U-BT Cluj-Napoca a pierdut finala Memorialului Mirza Delibasic. Mihai Silvasan: ,,Ne-am dorit sa castigam, insa nu am avut mindset-ul necesar"

In finala Memorialului Mirza Delibasic, U-BT Cluj-Napoca a pierdut impotriva celor de la Dinamo Sassari, scor 85-75. Aceasta este prima infrangere din perioada de pregatire a campioanei Romaniei.,,Ne-am descurcat bine in primul sfert al partidei, incheiat la scorul de 23-15 in favoarea noastra. Apoi am intrat la cabine sub adapostul a trei lungimi, 38-35. Din pacate, ne-am pierdut ritmul dupa pauza. Italienii au evoluat cu agresivitate si au distribuit mingea cu eficienta, astfel ca au marcat ... citește toată știrea