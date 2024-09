U-BT Cluj-Napoca a pierdut la limita ultimul meci din perioada de pregatire. Primul meci din EuroCup urmeaza sa aiba loc saptamana viitoare

U-Banca Transilvania a pierdut la 2 puncte diferenta ultimul meci din perioada de pregatire. Campionii Romaniei au cedat, la Istanbul, impotriva celor de la Besiktas.Partida a adus fata in fata doua dintre echipele participante in BKT EuroCup, iar clujenii s-au ridicat la nivelul adversarilor. Dupa primul sfert, tabela indica 20-18, apoi Besiktas a intrat la cabine sub adapostul a sase lungimi, 46-40. U-Banca Transilvania a alergat in permanenta dupa egalare si a aratat momente bune de joc, ... citește toată știrea