U-BT Cluj-Napoca continua aventura din EuroCup. Duel de foc, in deplasare, impotriva unei echipe din Lituania in optimi

U-BT Cluj-Napoca a reusit sa se califice in play-off-ul Eurocup, dupa ce a invins Aris Midea Thessaloniki, scor 89-74, in ultima partida din turneu. Astfel, echipa antrenata de Silvasan a incheiat grupa B cu un bilant de 10 victorii si 8 esecuri, pe locul 5, calificandu-se in optimi.Jucatorii de la U-BT Cluj-Napoca nu vor abea avantajul terenului propriu in mansa unica, impotriva celor de la BC Wolves Vilnius, care a incheiat pe locul 4 in grupa A.Campioana Romaniei se va deplasa in Lituania