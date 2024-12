U-BT Cluj-Napoca doreste sa isi consolideze locul din EuroCup. Silvasan spera la revansa impotriva Cedevita Olimpija:"Gandurile noastre merg spre victorie"

U-Banca Transilvania incepe returul in EuroCup la Ljubljana, impotriva Cedevita Olimpija, echipa ce se afla pe locul 5, chiar in spatele U-BT.Jucatorii din Cluj au avut parte de o pauza in acest weekend, intrucat nu au disputat nicio etapa in Liga Nationala. Astfel, echipa a avut timp sa pregateasca deplasarea din capitala Sloveniei, acolo unde se vor reintalni cu Andrija Stipanovic. Pivotul bosniac si-a incheiat contractul cu Lietkabelis si a semnat imediat cu Cedevita, formatie la care a ... citește toată știrea