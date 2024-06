U-BT Cluj-Napoca este in ultima urna la tragerea la sorti pentru EuroCup. Ce echipe de top ar putea intalni ,,studentii"

Cea mai buna echipa din baschetul romanesc, U-BT Cluj-Napoca se apropie de a treia aventura consecutiva in EuroCup. La data de 5 iulie, campioana o sa isi afle adevrsarii din cea de-a doua cea mai puternica competitie europeana inter-cluburi.La fel ca si anul trecut, douazeci de echipe vor lua startul in prima faza a competitiei. Acestea au fost impartite in zece urne la tragerea la sorti, in functie de criteriile de departajare. Primul consta in ordonarea echipelor dupa coeficientul in ... citește toată știrea