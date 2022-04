U-BT Cluj-Napoca incheie sezonul istoric din Champions League. Alb-negrii parasesc competitia cu fruntea sus, incurajati de 10.000 de fani-FOTO-VIDEO

U-BT Cluj-Napoca a ratat calificarea in semifinalele Ligii Campionilor pe teren propriu, in fata a 10.000 de fani. Alb-negrii au pierdut jocul decisiv cu Ludwigsburg si se opresc in sferturile Basketball Champions League.U-BT a pierdut, dupa un joc in care a fost depasita de presiunea obiectivului si a fost dominata la multe capitole, cu scorul de 73-79 (23-37). Principalii marcatori ai partidei fiind Hogue 15, Richard 15, Bircevic 12, pentru gazde, respectiv Hulls 18, pentru MHP.Meciul nu a ... citeste toata stirea