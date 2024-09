U-BT Cluj-Napoca isi doreste victoria la debutul in Liga Nationala impotriva CSM Oradea. Silvasan: ,,Principala noastra contracandidata la titlu"

U-BT Cluj-Napoca debuteaza astazi in Liga Nationala, impotriva echipei CSM CSU Oradea, pe BT Arena, de la ora 19:00.Liga Nationala a pornit la drum saptamana trecuta, dar U-Banca Transilvania a stat in prima etapa. Astfel, jucatorii au debutat oficial in noua stagiune cu o partida in BKT EuroCup, impotriva slovenilor de la Cedevita Olimpija Ljubljana.CSM CSU Oradea a infruntat-o in etapa inaugurala pe Steaua Bucuresti si a repurtat o victorie clara pe teren propriu, scor 94-67. Kris Richard ... citește toată știrea