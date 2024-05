U-BT Cluj-Napoca - pentru a patra oara la rand campioana Ligii Nationale de Baschet Masculin! Silvasan: Este un succes si pentru Cluj

U-BT Cluj-Napoca a cucerit al saselea sau titlu de campioana a Romaniei si al patrulea consecutiv!Clujenii au invins-o pe CSM CSU Oradea cu scorul de 97-89 (24-22, 20-19, 32-30, 21-18), joi seara, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in al cincilea meci al finalei Ligii Nationale de baschet masculin."Ca la orice trofeu castigat, suntem super fericiti ca suntem primii. Cred ca anul acesta am facut-o intr-o maniera extrem de dominanta si vreau sa felicit jucatorii, alaturi de care am creat o ... citește toată știrea