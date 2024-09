U-BT Cluj-Napoca se pregateste sa inceapa aventura in EuroCup. Cedevita Olimpija Ljubljana, din Slovenia, primul adversar

U-BT Cluj-Napoca va debuta, miercuri, 25 septembrie, in noul sezon din EuroCup, impotriva Cedevita Olimpija, de la ora 19:00, pe BT Arena.Pana acum, echipa a participat in mai multe meciuri de pregatire, partide in care U-BT Cluj-Napoca a avut evolutii promitatoare.Inaintea debutului in noul sezon, Mihai Silvasan a vorbit despre grupa din Eurocup. Antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca este de parere ca asteptarile sunt mari din partea fanilor si a spus ca spera sa nu ii dezamageasca pe suporteri. ... citește toată știrea