U-BT Cluj, o noua infrangere la EuroCup. Calificarea e in pericol

Campioana la baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a fost invinsa marti, pe teren propriu, de formatia formatia lituaniana Lietkabelis Panevezys, scor 77-75 (41-39), in etapa a XIII-a din 7 Days Eurocup. Campioana Romaniei a suferit a noua infrangere in 13 etape si risca sa rateze calificarea in optimile de finala.Principalii marcatori ai partidei, la care au asistat peste 7.000 de fani, au fost Gordic 17 puncte, pentru U BT Cluj, respectiv Orelik 20, pentru oaspeti.In celelalte dispute ... citeste toata stirea