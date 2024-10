U-BT Cluj, pregatita pentru "batalia" cu Veolia Hamburg Towers. Se anunta un nou duel important in EuroCup

U-BT Cluj va juca marti, 15 octombrie, impotriva celor de la Veolia Towers Hamburg, in runda a 4-a din EuroCup, de la ora 20:30.Echipa germana a fost fondata in 2013 si a promovat in Bundesliga in 2019, aceasta fiind prezenta in EuroCup din 2021.Pe banca formatiei sta Benka Barloschky, un tehnician tanar, in varsta de 36 de ani. Acesta si-a inceput cariera la Towers in 2015, ... citește toată știrea