U BT Cluj si-a aflat adversara din sferturile Basketball Champions League. Campioana Romaniei la baschet masculin va intalni o formatie germana

Campioana Romaniei la baschet masculin, U Banca Transilvania Cluj, calificata in premiera pentru Romania in sferturile Basketball Champions League, va intalni in aceasta faza formatia germana MHP Ludwigsburg, in sistemul "cel mai bun din trei partide", pentru calificarea la Turneul Final Four de la Bilbao.Campioana Romaniei la baschet masculin va evolua contra germanilor de la Riesen Ludwigsburg pentru un loc in penultimul act al competitiei.Riesen Ludwigsburg ... citeste toata stirea